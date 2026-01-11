Bursa Nilüfer'de Akaryakıt İstasyonu Boks Ringine Döndü

Bursa Nilüfer Atabulvarı'ndaki tartışma iki kişinin kavgasına dönüştü; tekme ve yumrukların yer aldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:57
Olay

Olay, Nilüfer ilçesi Atabulvarı'nda bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Görüntüler

Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar istasyondaki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kavga esnasında çevredekiler ve çalışanlar müdahale ederek olaya müdahale etmeye çalıştı.

Son Durum

Araya girenlerin çabasıyla taraflar güçlükle sakinleşti ve bir süre sonra bölgeden ayrıldı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

