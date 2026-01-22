Bursa Orhaneli'de Köy Evi Alevlere Teslim Oldu

Gece yarısı çıkan yangın mahalleyi panik içine soktu

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Gazioluk Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında bir köy evinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenden dolayı başlayan alevler kısa sürede büyüdü ve evin içinden çatısına kadar yayıldı.

Gecenin karanlığında gökyüzünü kızıla boyayan alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, eski mahalle muhtarı Ramazan Can'ın oğlu Erol Can'a ait evde başladı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedeni hakkında ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu belirleneceğini açıkladı.

BURSA’NIN ORHANELİ İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA ALEVLER BÜYÜDÜKÇE VATANDAŞLARDA PANİĞE NEDEN OLDU, OLAY YERİNE KISA SÜREDE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.