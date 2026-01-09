Bursa Osmangazi'de 13 Düzensiz Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı

Bursa Osmangazi'de eş zamanlı operasyonda 13 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı; düzensizler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 13:45
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:45
Eş zamanlı operasyonla adreslere baskın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 yabancı uyruklu şahıs ile 4 organizatör yakalandı.

Yapılan kontrollerde şahısların tamamının kimliklerinin bulunmadığı ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıklarının belirlendiği kaydedildi. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, söz konusu yabancı uyruklu şahısların geçmiş tarihlerde Türkiye'ye giriş yaptıkları, çalışmak amacıyla Bursa'ya geldikleri ve organizatörler tarafından belirtilen adreslere yerleştirildikleri tespit edildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.

