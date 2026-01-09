Bursa Osmangazi'de 13 Düzensiz Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı

Eş zamanlı operasyonla adreslere baskın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 13 yabancı uyruklu şahıs ile 4 organizatör yakalandı.

Yapılan kontrollerde şahısların tamamının kimliklerinin bulunmadığı ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıklarının belirlendiği kaydedildi. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, söz konusu yabancı uyruklu şahısların geçmiş tarihlerde Türkiye'ye giriş yaptıkları, çalışmak amacıyla Bursa'ya geldikleri ve organizatörler tarafından belirtilen adreslere yerleştirildikleri tespit edildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği bildirildi.

BURSA'NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE İKİ AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN OPERASYONDA 13 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 4 ORGANİZATÖR YAKALANDI.