Bursa Osmangazi'de Sabah Kazası: 2 Ağır Yaralı

Bursa Osmangazi'de saat 06.00 sıralarında 16 BAK 242 plakalı otomobilin kaldırımdaki levhaya ve ağaca çarpması sonucu sürücü Sezer Kurtoğlu ile yolcu Mert Can Çevikel ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 06:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 07:29
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda bulunan trafik levhasına ve ardından ağaca çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, saat 06.00 sıralarında Çekirge Caddesi üzerinde, Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyir halinde olan 16 BAK 242 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu'nun direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımda bulunan trafik uyarı levhasına çarptı, ardından savrularak bir ağaca vurdu.

Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile araçtaki yolcu Mert Can Çevikel ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğunu bildirdi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

