Manisa Sarıgöl’de Fırtına: Pazaryeri Çatısı Uçtu, Direkler Devrildi

Dadağlı Mahallesi'nde hasar

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmurla birlikte etkili olan kuvvetli fırtına, Dadağlı Mahallesinde maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, fırtına nedeniyle mahallede bulunan pazaryerinin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Aynı bölgede bazı PTT direkleri ile elektrik direklerinin de devrildiği öğrenildi.

Fırtınanın gece saatlerinde etkili olması, yaşanabilecek can kaybı veya yaralanmaların önüne geçti; olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Sabah saatleri itibarıyla hasar tespit çalışmaları başlatılırken, devrilen direkler ve zarar gören alanlarda ilgili ekiplerin onarım çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

