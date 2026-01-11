Manisa Sarıgöl’de Fırtına: Pazaryeri Çatısı Uçtu, Direkler Devrildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece etkili fırtına Dadağlı Mahallesi'nde pazaryerinin çatısını uçurdu, bazı PTT ve elektrik direkleri devrildi; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:29
Manisa Sarıgöl'de Fırtına: Pazaryeri Çatısı Uçtu, Direkler Devrildi

Manisa Sarıgöl’de Fırtına: Pazaryeri Çatısı Uçtu, Direkler Devrildi

Dadağlı Mahallesi'nde hasar

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmurla birlikte etkili olan kuvvetli fırtına, Dadağlı Mahallesinde maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, fırtına nedeniyle mahallede bulunan pazaryerinin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Aynı bölgede bazı PTT direkleri ile elektrik direklerinin de devrildiği öğrenildi.

Fırtınanın gece saatlerinde etkili olması, yaşanabilecek can kaybı veya yaralanmaların önüne geçti; olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Sabah saatleri itibarıyla hasar tespit çalışmaları başlatılırken, devrilen direkler ve zarar gören alanlarda ilgili ekiplerin onarım çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

