Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniyle 2 Kişi Yakalandı

Kırşehir'de ehliyet sınavında T.A. ve A.B., gizli kamera, mobil Wi‑Fi ve casus kulaklıklarla kopya düzeni kurmaya çalışırken yakalandı; organizatörün S.Ş. olduğu belirlendi.