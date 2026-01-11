Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniyle 2 Kişi Yakalandı
Soruşturma: Gizli kamera, mobil Wi-Fi ve casus kulaklık ele geçirildi
Kırşehir'de gerçekleştirilen ehliyet sınavında, sınava giren T.A. ve A.B.'nin kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik bir düzenekle sınava girmeye çalıştıkları belirlendi.
Şahısların yapılan detaylı üst aramasında 2 adet gizli kamera, 2 adet mobil Wi‑Fi cihazı ve 2 adet casus kulaklık ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda kopya düzeneğini organize eden şahsın S.Ş. olduğu tespit edildi.
Şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
