Kırşehir'de Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniyle 2 Kişi Yakalandı

Kırşehir'de ehliyet sınavında T.A. ve A.B., gizli kamera, mobil Wi‑Fi ve casus kulaklıklarla kopya düzeni kurmaya çalışırken yakalandı; organizatörün S.Ş. olduğu belirlendi.

Soruşturma: Gizli kamera, mobil Wi-Fi ve casus kulaklık ele geçirildi

Kırşehir'de gerçekleştirilen ehliyet sınavında, sınava giren T.A. ve A.B.'nin kopya çekmek amacıyla hazırlanmış elektronik bir düzenekle sınava girmeye çalıştıkları belirlendi.

Şahısların yapılan detaylı üst aramasında 2 adet gizli kamera, 2 adet mobil Wi‑Fi cihazı ve 2 adet casus kulaklık ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kopya düzeneğini organize eden şahsın S.Ş. olduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

