Siirt'te Mahsur Kalan Minibüs Kurtarıldı: Kapalı Yollar Açılıyor

Siirt'te mahsur kalan minibüs kurtarıldı

Siirt İl Özel İdare ekipleri, bölgede yolda mahsur kalan araçları ve içindekileri kurtararak ulaşımı yeniden sağladı. Kapalı yolları açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Kurtarma operasyonu

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Kasımlı köyü yolunda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı. Pervari Ormancık mevkiinde yolda kalan minibüs güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Araç içerisinde 5 kişinin olduğu öğrenildi.

Yol açma ve temizleme çalışmaları

Pervari Çemikare Yaylası yolunda yol genişletme çalışmaları devam ederken, Bent köyü yoluna düşen çığın temizlenmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı. Eruh ilçesine bağlı köy yollarında da kar nedeniyle kapanan güzergahlarda yol açma ve genişletme çalışmaları sürüyor.

