Siirt Kurtalan'da Otomobilin Yayaya Çarpma Anı Kamerada

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kurtalan Yeni Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa seyir halindeki bir otomobil çarptı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine kaydedildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

