Siirt Kurtalan'da Otomobilin Yayaya Çarpma Anı Kamerada

Kurtalan Yeni Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Yaralı hastaneye sevk edildi, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 15:34
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Yeri ve Müdahale

Kurtalan Yeni Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa seyir halindeki bir otomobil çarptı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine kaydedildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Görüntüler ve tanık ifadeleri doğrultusunda kazanın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

