Bursa Yıldırım'da Araçlara Vandalizm: 2 Kişi Cam ve Aynaları Kırdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen 2 kişi, park halindeki araçların cam ve aynalarını kırdı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:46
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:46
Bursa Yıldırım'da Araçlara Vandalizm: 2 Kişi Cam ve Aynaları Kırdı

Bursa Yıldırım'da Araçlara Vandalizm: 2 Kişi Cam ve Aynaları Kırdı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü oldukları iddia edilen 2 şahıs, park halindeki otomobillere zarar verdi. Olay, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, park halinde bulunan bazı otomobillerin camlarına vurup aynalarını kırdı. Zanlılar verdikleri zararın ardından hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Yaşanan anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların araçlara zarar verdikten sonra sakin bir şekilde yürümeye devam ettikleri dikkat çekti.

Olayla ilgili ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik inceleme sürüyor.

OTOMOBİLLERİN AYNALARINI KIRIP CAMLARINI YUMRUKLADILAR, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİTTİLER

OTOMOBİLLERİN AYNALARINI KIRIP CAMLARINI YUMRUKLADILAR, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİTTİLER

OTOMOBİLLERİN AYNALARINI KIRIP CAMLARINI YUMRUKLADILAR, HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ GİTTİLER

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çerkezköy'de Koçak Farma'da Kimyasal Reaksiyon Sonrası Patlama: 4 Yaralı
2
Ayvacık'ta Sağanak ve Fırtına: Tarım Arazileri Sular Altında
3
Bilecik'te ruhsatsız av tüfeği kazası: Sezayi K. yaralandı
4
Bolu'da Huzur Denetimleri: 139 Şüpheli, 7 Tutuklama
5
Gazipaşa'da 3 Katlı Binanın 2. Katında Yangın: Komşular Dumandan Etkilendi
6
Ankara'da Silahlı Saldırı: Saldırgan ve Kayınvalide Öldü, Eski Eş Ağır Yaralı
7
Eskişehir'de Takla Atan Otomobil: 3 Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları