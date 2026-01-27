Bursa Yıldırım'da Araçlara Vandalizm: 2 Kişi Cam ve Aynaları Kırdı

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, alkollü oldukları iddia edilen 2 şahıs, park halindeki otomobillere zarar verdi. Olay, Tayyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, park halinde bulunan bazı otomobillerin camlarına vurup aynalarını kırdı. Zanlılar verdikleri zararın ardından hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

Yaşanan anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısların araçlara zarar verdikten sonra sakin bir şekilde yürümeye devam ettikleri dikkat çekti.

Olayla ilgili ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik inceleme sürüyor.

