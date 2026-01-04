DOLAR
Bursa Yıldırım'da Trafik Kavgası: Çocuğun Yola Savruluşu Korkuttu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde trafikte çıkan kavga sırasında bir çocuk dengesini kaybedip yola savruldu; son anda tehlike atlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 09:39
Bursa Yıldırım'da Trafikte Korkutan Kavga

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde trafikte yaşanan kavga sırasında yaşanan tehlikeli anlar, çevrede bulunanların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada yola savrulan çocuk, son anda kurtuldu

Namazgah Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Kavga sırasında çevrede toplanan vatandaşların endişeli bakışları arasında, izleyen bir çocuğun rüzgarın da etkisiyle dengesini kaybederek yola savrulduğu görüldü. Çocuğun son anda araçların arasına girmeden kurtulması, muhtemel bir faciayı engelledi.

Kavga anları çevrede paniğe neden olurken, yaşanan tehlikeli anlar saniye saniye kaydedildi ve bölgedeki güvenlik kaygılarını yeniden gündeme taşıdı.

