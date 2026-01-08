Burulaş'tan Son Dakika: Sabiha Gökçen Seferlerinde Lodos Aksaması

Burulaş'tan Sabiha Gökçen seferleriyle ilgili son dakika duyurusu

Şiddetli lodos nedeniyle güzergah ve seferlerde gecikme

Burulaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Sabiha Gökçen otobüs seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu. Firma, olumsuz hava şartlarının seferleri etkilediğini belirtti.

Şiddetli lodos nedeniyle güzergah üzerinde bulunan Osmangazi Köprüsü'nün zaman zaman ve geçici olarak trafiğe kapatılabildiğini vurgulayan Burulaş, bunun sonucunda BBUS araçlarının yolculuk sürelerinde uzama yaşanabileceğini bildirdi.

Kuruluş, yolculara seyahat planlarını bu durumu dikkate alarak yapmalarını istedi ve anlayış için teşekkür etti.

