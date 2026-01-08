Burulaş'tan Son Dakika: Sabiha Gökçen Seferlerinde Lodos Aksaması

Burulaş, şiddetli lodos nedeniyle Osmangazi Köprüsü'nün zaman zaman trafiğe kapandığını ve Sabiha Gökçen otobüs seferlerinde gecikmeler yaşandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:27
Burulaş'tan Sabiha Gökçen seferleriyle ilgili son dakika duyurusu

Şiddetli lodos nedeniyle güzergah ve seferlerde gecikme

Burulaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Sabiha Gökçen otobüs seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu. Firma, olumsuz hava şartlarının seferleri etkilediğini belirtti.

Şiddetli lodos nedeniyle güzergah üzerinde bulunan Osmangazi Köprüsü'nün zaman zaman ve geçici olarak trafiğe kapatılabildiğini vurgulayan Burulaş, bunun sonucunda BBUS araçlarının yolculuk sürelerinde uzama yaşanabileceğini bildirdi.

Kuruluş, yolculara seyahat planlarını bu durumu dikkate alarak yapmalarını istedi ve anlayış için teşekkür etti.

Sosyal medya duyurusu:

"Şiddetli lodos nedeniyle güzergahımız üzerinde bulunan Osmangazi Köprüsü, zaman zaman ve geçici olarak trafiğe kapatılabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak BBUS araçlarımızın yolculuk sürelerinde uzama yaşanabilmektedir.Seyahat planlamanızı bu bilgiyi dikkate alarak yapmanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederim."

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

