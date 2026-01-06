Büyükçekmece'de Dron Destekli Şerit İhlali Denetimi: 14 Araca Ceza

Büyükçekmece'de dron destekli trafik uygulamasında şerit ihlali yapan 14 araca toplam 50 bin 831 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:08
Büyükçekmece'de Dron Destekli Şerit İhlali Denetimi

Dronla tespit edilen ihlallere anında müdahale

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğun trafikten kaçmak için şerit ihlali yapan sürücülere göz açtırmadı. Yapılan denetimde, ihlaller dronlar vasıtasıyla belirlendi ve ihlale karışan araçlara anında işlem uygulandı.

Uygulama, Mimarsinan Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Trafiği tehlikeye sokan ve ters yönden gelen sürücülere yönelik müdahalede, dakikalar içinde toplam 14 araca idari işlem yapıldığı ve toplam 50 bin 831 lira trafik cezası kesildiği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, dron destekli denetimlerle trafikte güvenliğin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, kurallara uymayan sürücülere karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

