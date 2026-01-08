Büyükçekmece'de Fırtına: Ağaç Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi

Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle bir çam ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi; olay güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:27
Büyükçekmece'de Fırtına: Ağaç Park Halindeki Aracın Üzerine Devrildi

Büyükçekmece'de fırtına ağaç devrilmesine yol açtı

Zaman: Saat 09.30

Yer: Büyükçekmece Fatih Mahallesi

Olay

Şiddetli fırtına nedeniyle evin önündeki çam ağacı, park halindeki aracın üzerine devrildi. Meydana gelen olayda araçta maddi hasar oluştu.

Müdahale ve görüntü

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek müdahale etti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görgü tanığı

Cem Bozbel olayı anlatarak, "Aşağıya indim. O sırada çok şiddetli fırtına çıktı, ağaç devrildi. Arabanın üstüne geldi. Kimseye bir şey olmadı" dedi.

Büyükçekmece’de fırtınaya dayanamayan ağaç aracın üzerine böyle devrildi

Büyükçekmece’de fırtınaya dayanamayan ağaç aracın üzerine böyle devrildi

