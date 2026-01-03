Büyükçekmece'de motosiklet hırsızlığı: 3 çocuk gözaltına alındı
İki ayrı mahalledeki olaylar güvenlik kamerası incelemesiyle çözüldü
Geçtiğimiz hafta Büyükçekmece'de, 2 ayrı motosiklet hırsızlığı yaşandı. Olaylarda yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, gözlerine kestirdikleri motosikletleri çalarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek çocukların kimliklerini tespit etti.
Yapılan operasyonda 3 çocuk gözaltına alındı ve şüpheliler Büyükçekmece Polis Merkezine götürüldü. Şu anda emniyetteki işlemleri sürüyor.
