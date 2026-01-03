DOLAR
Büyükçekmece'de motosiklet hırsızlığı: 3 çocuk gözaltına alındı

Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta iki ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilişkilendirilen, yaşları 18'den küçük 3 şüpheli güvenlik kamerası incelemesiyle yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:56
İki ayrı mahalledeki olaylar güvenlik kamerası incelemesiyle çözüldü

Geçtiğimiz hafta Büyükçekmece'de, 2 ayrı motosiklet hırsızlığı yaşandı. Olaylarda yaşları 18'den küçük 3 şüpheli, gözlerine kestirdikleri motosikletleri çalarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerindeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek çocukların kimliklerini tespit etti.

Yapılan operasyonda 3 çocuk gözaltına alındı ve şüpheliler Büyükçekmece Polis Merkezine götürüldü. Şu anda emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

