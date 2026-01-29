Kahta’da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin operasyonunda 7 şüpheli yakalandı; çok sayıda uyuşturucu madde, 29 bin 500 TL ve hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 15:33
Operasyon ve ele geçirilenler

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde jandarma ve polis ekiplerinin farklı bölgelerde yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sonucunda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre operasyonda ele geçirilenler arasında 565 gram kubar esrar (skunk), 2 parça halinde 359 gram esrar, 13,43 gram sentetik kannabinoid, 31 parça halinde toplam 11,50 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 500 TL nakit para ile 1 adet hassas terazi bulunuyor.

Operasyon kapsamında yakalanan 7 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

