Büyükçekmece'de Trafoda Patlama: 2 BEDAŞ İşçisi Yaralandı

Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'nde trafoda çalışma sırasında patlama oldu; 2 BEDAŞ işçisi yanıklarla hastaneye kaldırıldı, bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 12:24
İstanbul Büyükçekmece’de bir trafoda yapılan çalışma sırasında meydana gelen patlamada iki işçi yaralandı. Olay, çevrede alarma yol açtı ve sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.

Olayın Detayları

Olay, Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesinde bulunan bir trafoda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bir ilkokulun önünde bulunan ve mahalleye dağıtım yapan trafodaki arıza için içeri giren 2 BEDAŞ işçisi çalışmaları sürdürürken patlama sesi duyuldu.

Müdahale ve Etkiler

Sesi duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Vücutlarında yanıklar oluşan 2 BEDAŞ işçisi, olay yerine gelen ekipler tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Soruşturma

Patlamayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililerin çalışmaları ve olayın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

