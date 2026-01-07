Camideki Tepkili Görüntüler: Antalya'da Gözaltına Alınan Genç Kadın Serbest Bırakıldı

Konya'da Aziziye Camii'nde çekilen görüntülerle ilgili Antalya'da gözaltına alınan A.Ö. (21), ifadesinin ardından serbest bırakıldı; hakkında TCK 216/2'den işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:06
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:16
Olayın gelişimi ve soruşturma

Konya’nın Karatay ilçesindeki Aziziye Camiinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada “Manitayı camide bile darlama işi” başlığıyla yayılan videodaki davranışlar büyük tepki topladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan şahıslar hakkında resmî soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Antalya’da ikamet ettikleri ve Konya’ya yakın zamanda geldikleri öğrenilen iki şahıstan A.Ö. (21), dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan A.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında TCK 216/2 maddesinden ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik’ suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

