Camideki Tepkili Görüntüler: Antalya'da Gözaltına Alınan Genç Kadın Serbest Bırakıldı

Camide çekilen görüntüler tepki çekti; gözaltına alınan genç kadın serbest

Olayın gelişimi ve soruşturma

Konya’nın Karatay ilçesindeki Aziziye Camiinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada “Manitayı camide bile darlama işi” başlığıyla yayılan videodaki davranışlar büyük tepki topladı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda yer alan şahıslar hakkında resmî soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Antalya’da ikamet ettikleri ve Konya’ya yakın zamanda geldikleri öğrenilen iki şahıstan A.Ö. (21), dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan A.Ö., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hakkında TCK 216/2 maddesinden ‘Dini değerleri aşağılama, Halkı ve kin ne düşmanlığa tahrik’ suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

CAMİDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI.