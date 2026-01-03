DOLAR
Çan Bozguç'ta Yangın: 1 Otomobil ve 1 Motosiklet Kül Oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesi Bozguç köyünde samanlık ve garajda çıkan yangında bir otomobil ile bir motosiklet kül oldu; bir itfaiye eri hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 08:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 08:21
Bozguç köyünde samanlık ve garaj alevlere teslim oldu; ekipler yangını söndürdü

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Bozguç köyünde, Mehmet A.'ya ait evin bitişiğinde bulunan ahşap samanlık ve araç garajında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın söndürüldü; müdahale sırasında bir itfaiye eri hafif yaralandı.

Yangında garajda bulunan bir otomobil ile bir motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Depoda bulunan samanlar ise küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

