Kütahya’da Zihinsel Engelli Genç 4 Gündür Kayıp: Burak Duran Aranıyor

Kütahya’da 27 yaşındaki zihinsel engelli Burak Duran 31 Aralık sabahından beri kayıp; polis ve aile arama çağrısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:16
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:16
Kütahya merkezinde yaşayan 27 yaşındaki Burak Duran dört gündür bulunamıyor. Olay, Bahçelievler Mahallesinden bildirildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Burak Duran 31 Aralık sabahı saat 08.00 civarında “hava alacağım” diyerek evden çıktı ve geri dönmedi. Ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Genç hakkında yapılan tıbbi bilgiye göre yüzde 40 zihinsel engeli bulunuyor. Bu durum, arama çalışmalarının hızlandırılmasına neden oldu.

Arama Çalışmaları ve Ailenin Çağrısı

Emniyet güçleri, Kütahya genelinde arama çalışmaları başlattı. Polis ekipleri, kaybolduğu saatten itibaren gencin bulunabileceği bölgelerde incelemelerini sürdürüyor; ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Aile, Burak Duran’ı gören veya yerini bilen vatandaşlardan yetkililere bilgi vermelerini isteyerek yardım çağrısında bulundu. Arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

