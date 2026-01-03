DOLAR
Gönen’de Yılbaşı Denetiminde Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yılbaşı denetimlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 55 gram metamfetamin ve çeşitli maddeler ele geçirildi; 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon detayları

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, yılbaşı denetimleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda; 55 gram metamfetamin, çeşitli miktarlarda esrar, 8 adet Lyrica, 1 adet Ecstasy, satışa hazır paketlenmiş esrar maddeleri ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheliler ve soruşturma

Operasyon kapsamında, aralarında 3 yabancı uyruklu şahsın da bulunduğu toplam 9 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

