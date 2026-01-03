Gönen’de yılbaşı denetiminde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Operasyon detayları
Balıkesir’in Gönen ilçesinde, yılbaşı denetimleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda; 55 gram metamfetamin, çeşitli miktarlarda esrar, 8 adet Lyrica, 1 adet Ecstasy, satışa hazır paketlenmiş esrar maddeleri ile kenevir tohumu ele geçirildi.
Şüpheliler ve soruşturma
Operasyon kapsamında, aralarında 3 yabancı uyruklu şahsın da bulunduğu toplam 9 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
