Yahyalı’da buzlanma sonucu kaza: 3 yaralı
Kaza detayları
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Mustafabeyli yol ayrımında meydana gelen kazada bir otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Kaza ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri otomobilde bulunan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
Müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
