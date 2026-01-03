DOLAR
Yahyalı’da buzlanma sonucu kaza: 3 yaralı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Mustafabeyli yol ayrımında buzlanma nedeniyle bariyere çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:11
Kaza detayları

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, Mustafabeyli yol ayrımında meydana gelen kazada bir otomobil, buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kaza ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri otomobilde bulunan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise incelemelerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

