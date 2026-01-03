DOLAR
Şemdinli'de 9 aylık bebek sıcak su yanığıyla Van'a helikopterle sevk edildi

Şemdinli'de sıcak su yanığı nedeniyle vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanık oluşan 9 aylık bebek, helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:14
İleri tedavi için acil nakil gerçekleştirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, sıcak su yanığı sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yanıklar oluşan 9 aylık bebek, tedavi için helikopter ambulansla sevk edildi.

Şemdinli Devlet Hastanesi'ne başvuran bebeğin göğüs, kol ve bacaklarında yaklaşık yüzde 40 oranında yanık tespit edildi. Hastane, bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla sevkine karar verdi.

Bebek, koordineli çalışmalar sonucu helikopter ambulansla SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Zamanla yarışılan sevk sürecinde, helikopter ambulans ekiplerinin koordinasyon içinde görev yaptığı ve naklin sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

