Van-Bahçesaray Yolunda Greyder Şarampole Yuvarlandı: Operatör Hafif Yaralandı

Van-Bahçesaray yolunda çığı temizleyen Karayolları greyderinin şarampole yuvarlanması sonucu operatör hafif yaralandı, hastanede tedavi edilip taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:55
Operatör hafif yaralandı, tedavi sonrası taburcu edildi

Van-Bahçesaray yoluna düşen çığı temizlemek üzere bölgede çalışma yürüten Karayolları'na ait iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu operatör hafif şekilde yaralandı.

Yaklaşık 2 haftadan bu yana Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Van'da da hayatı olumsuz etkiliyor. 3 gün önce Van-Çatak karayoluna düşen çığı temizlemek üzere görevlendirilen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 111 Şube Şefliği Görentaş Bakımevi ekipleri bölgede yoğun çalışma yürütüyordu.

Olay, öğlen saatlerinde Çatak-Bahçesaray yol ayrımından yaklaşık 2 kilometre Bahçesaray yönüne düşen çığığı temizlemek için bölgeye giden greyderin şarampole yuvarlanmasıyla meydana geldi. Kazada operatör yaralandı.

Bölgedeki meslektaşlarının müdahalesiyle operatör ambulansa alınarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından operatörün sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve karla mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

