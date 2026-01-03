Samsun'da Motosiklet Otomobile Saplandı — Cumhuriyet Caddesi'nde Kaza
Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada bir motosiklet otomobile saplandı.
Kazanın Ayrıntıları
Edinilen bilgiye göre, ara yoldan caddeye dönen 55 AOE 488 plakalı Fiat Egea marka otomobil ile 55 ALU 866 plakalı Mondial 125 UAG model motosiklet çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Olayın Görüntüsü
Kazanın ardından ortaya çıkan ilginç görüntü dikkat çekti: motosiklet, otomobilin ön çamurluğu ile kapısı arasına saplandı. Olay yerindeki vatandaşlar görüntüyü yakından izledi.
SAMSUN’DA OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA ORTAYA İLGİNÇ BİR GÖRÜNTÜ ÇIKTI.