Samsun'da Motosiklet Otomobile Saplandı — Cumhuriyet Caddesi'nde Kaza

Samsun İlkadım Cumhuriyet Caddesi'nde motosiklet otomobile saplandı; 16.00'da meydana gelen kazada araçlar maddi hasar aldı, görüntü vatandaşların dikkatini çekti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:31
Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada bir motosiklet otomobile saplandı.

Kazanın Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, ara yoldan caddeye dönen 55 AOE 488 plakalı Fiat Egea marka otomobil ile 55 ALU 866 plakalı Mondial 125 UAG model motosiklet çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olayın Görüntüsü

Kazanın ardından ortaya çıkan ilginç görüntü dikkat çekti: motosiklet, otomobilin ön çamurluğu ile kapısı arasına saplandı. Olay yerindeki vatandaşlar görüntüyü yakından izledi.

