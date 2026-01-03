Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olan 29 yaşındaki Enes Aldum ölü bulundu

Küçükçekmece'de 10 gündür kayıp olan Enes Aldum ölü bulundu

Olay detayları

İstanbul’da yakınları tarafından 10 gündür kayıp olarak aranan 29 yaşındaki Enes Aldum, Küçükçekmece’de boş bir arazide ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Aşık Veysel Caddesi’nde meydana geldi. Yürüyüş yapan vatandaşlar, macera parkının alt kısmındaki boş arazide birinin hareketsiz halde olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk değerlendirmesinde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi ve adı Enes Aldum olarak öğrenilince yakınlarına haber verildi. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Enes Aldum’un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm sebebi henüz belli değil; adli tıpta yapılacak otopsi çalışmalarının ardından netlik kazanacak.

Tanık açıklaması

Olayla ilgili açıklama yapan Enes İşler, "Burada tam olarak 30’lu yaşlarda bir şahıs. Daha önceden de 10 gündür kayıp olduğu biliniyor. 10 gündür kayıp olduğu için bazı yerel sayfalarda fotoğrafları yayınlanıyor. Hatta kayıp olduğu için kayıp ihbarı oluyor. Kendisi de 10 gündür buraya sürekli git gel yapıyordu, burada konaklıyordu" dedi.

