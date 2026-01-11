Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı
Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği, saat 08.50 itibarıyla çift yönlü olarak açıldı.
Gelişme
Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak dün saat 12.45 sıralarında kapatılmıştı. Hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte seyrüsefer yeniden başladı.
ÇANAKKALE BOĞAZI OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE NEDENİYLE ASKIYA ALINAN GEMİ TRAFİĞİ SAAT 08.50 İTİBARİYLE ÇİFT YÖNLÜ OLARAK AÇILDI.