Çanakkale Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı

Çanakkale Boğazı, olumsuz hava nedeniyle dün kapatılmıştı; hava düzelince saat 08.50'de çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:45
Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği, saat 08.50 itibarıyla çift yönlü olarak açıldı.

Gelişme

Çanakkale Boğazı'nda olumsuz hava şartları nedeniyle Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak dün saat 12.45 sıralarında kapatılmıştı. Hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte seyrüsefer yeniden başladı.

