Çanakkale Boğazı'nda makine arızası: 2 kişilik yelkenli Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızasıyla sürüklenen içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli, Sahil Güvenlik botu TCSG-908 ile yedeklenip Bozcaada İskelesi'ne yanaştırıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:13
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:13
Çanakkale Boğazı'nda yelkenli botla kurtarıldı

Kurtarma operasyonunun ayrıntıları

Çanakkale Boğazı'nda, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Bozcaada açıklarında meydana geldi. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenliğe ait TCSG-908 botu sevk edildi ve ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Çalışma sonucu ulaşılan kişiler ve tekne, TCSG-908 botu tarafından yedeklenerek Bozcaada İskelesi'ne yanaştırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

