Çanakkale Boğazı'nda makine arızası: 2 kişilik yelkenli Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda yelkenli botla kurtarıldı

Kurtarma operasyonunun ayrıntıları

Çanakkale Boğazı'nda, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan ve içinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Bozcaada açıklarında meydana geldi. Teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS)'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenliğe ait TCSG-908 botu sevk edildi ve ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Çalışma sonucu ulaşılan kişiler ve tekne, TCSG-908 botu tarafından yedeklenerek Bozcaada İskelesi'ne yanaştırıldı.

