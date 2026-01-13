Çanakkale'de 24 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu
Biga, Danişment Köyü — 6 Ocak
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Danişment Köyünde 6 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Mustafa Gökçine (29) ait hayvanlar otlaması için bırakıldığı çit ile çevrili arazide kayboldu.
Hayvanların kaybolduğunu fark eden sahip 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp hayvanların bulunması için arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarına asayiş timleri katıldı ve çalışmalar dron desteğiyle güçlendirildi. Yapılan aramalarda kayıp 24 küçükbaş hayvan bulundu.
Bulunan hayvanlar tam ve eksiksiz olarak jandarma tarafından sahibine teslim edildi.
