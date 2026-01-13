Çanakkale'de 24 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Çanakkale'nin Biga ilçesi Danişment Köyü'nde 6 Ocak'ta kaybolan 24 küçükbaş hayvan, jandarma ve dron desteğiyle bulunarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:26
Çanakkale'de 24 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Çanakkale'de 24 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Biga, Danişment Köyü — 6 Ocak

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Danişment Köyünde 6 Ocak tarihinde meydana gelen olayda, Mustafa Gökçine (29) ait hayvanlar otlaması için bırakıldığı çit ile çevrili arazide kayboldu.

Hayvanların kaybolduğunu fark eden sahip 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp hayvanların bulunması için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına asayiş timleri katıldı ve çalışmalar dron desteğiyle güçlendirildi. Yapılan aramalarda kayıp 24 küçükbaş hayvan bulundu.

Bulunan hayvanlar tam ve eksiksiz olarak jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

