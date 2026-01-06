Çanakkale'de huzur uygulamaları: 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, farklı suçlardan arananların yakalanması ve uyuşturucuya yönelik operasyonlarla iki kişi tutuklandı.

Denetim kapsamı

Uygulamalar, 29 Aralık 2025 ile 5 Ocak 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 6 bin 740 şahıs ve 2 bin 362 araç denetlendi.

Yakalamalar ve ele geçirilenler

Denetimler sonucu farklı suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı, ayrıca 355 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Aramalarda toplam 73,30 gram narkotik madde, 446 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 750 TL ele geçirildi.

Adli ve idari işlemler

Aramalar sonucunda 30 şüpheli şahsa adli işlem başlatıldı. Bu kişiler arasında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan işlem yapılan 2 şahıs tutuklandı. Denetimler sırasında kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 43 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.