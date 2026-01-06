Çanakkale'de huzur uygulamaları: 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nün 29 Aralık 2025–5 Ocak 2026 tarihli huzur uygulamalarında 2 kişi uyuşturucu suçundan tutuklandı; çok sayıda şahıs, araç ve madde denetlendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:36
Çanakkale'de huzur uygulamaları: 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de huzur uygulamaları: 2 şüpheli tutuklandı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, farklı suçlardan arananların yakalanması ve uyuşturucuya yönelik operasyonlarla iki kişi tutuklandı.

Denetim kapsamı

Uygulamalar, 29 Aralık 2025 ile 5 Ocak 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 6 bin 740 şahıs ve 2 bin 362 araç denetlendi.

Yakalamalar ve ele geçirilenler

Denetimler sonucu farklı suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı, ayrıca 355 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Aramalarda toplam 73,30 gram narkotik madde, 446 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 750 TL ele geçirildi.

Adli ve idari işlemler

Aramalar sonucunda 30 şüpheli şahsa adli işlem başlatıldı. Bu kişiler arasında ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan işlem yapılan 2 şahıs tutuklandı. Denetimler sırasında kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 43 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 2 ŞÜPHELİ...

ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 2 ŞÜPHELİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdemli’de Mutfak Yangını Belediye Personelinin Müdahalesiyle Söndürüldü
2
Denizli 2025 Asayiş Raporu: Suçlarda Azalma, Yakalanan Şahıs Sayısı Arttı
3
Samsun İlkadım'da Çöp Konteyneri Yangını Söndürüldü
4
Çorum Bayat'ta Sobadan Çıkan Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Erzin'de Narenciye Fabrika Yangını: 19 Yaşındaki İşçi Salih Yatsugey Yaşamını Yitirdi
6
Adıyaman'da Maaşını Alamadığını İddia Eden İşçi Çimento Silosuna Çıktı
7
Çorum Sungurlu'da Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları