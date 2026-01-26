Çanakkale'de Kaybolan 80 Yaşındaki Demans Hastası AFAD Tarafından Sağ Bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Yaylacık köyünde kaybolan 80 yaşındaki demans hastası P.A., AFAD ve jandarma ekiplerinin aramasıyla sağ olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:40
Çanakkale’nin Ezine ilçesi Yaylacık köyünde kaybolan demans hastası 80 yaşındaki P.A., yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Kayıp ihbarı üzerine Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri inceleme başlattı. AFAD koordinasyonunda yürütülen aramalara jandarma ekipleri de katıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda P.A. sağ bulundu ve gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için sağlık ekiplerine teslim edildi.

