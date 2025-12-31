DOLAR
Çanakkale'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, 22-28 Aralık'ta düzenlediği operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli dahil 42 kişiyi yakaladı; 9 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 12:19
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri kapsamlı çalışmalarda önemli sonuçlar elde etti. 22-28 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 57 bin 841 kişi ve 43 bin 923 araç sorgulandı; bu çalışmalarda 111 aranan kişi ve 15 araç yakalandı.

JASAT operasyonunun ayrıntıları

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler de yakalandı. Buna göre:

• 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

• 'Hakaret' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

• 'Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

• 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

• 'Basit yaralama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

• 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

• 'Bilişim sistemler banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

• 'Tarla açma' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

• 'Belgede sahtecilik' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik 33 şahıs olmak üzere toplam 42 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından bu 42 şahıstan 9’u tutuklandı.

Güvenlik vurgusu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması amacıyla mesai gözetmeksizin 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

