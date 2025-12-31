Diyarbakır'da yılbaşı tedbirleri: 8 bin 737 güvenlik personeli sahada

Diyarbakır Valiliği, yılbaşı kutlamaları süresince kent genelinde alınan tedbirleri açıkladı. Yapılan planlama ile vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yılı karşılaması hedefleniyor.

Sağlık ve acil müdahale düzenlemeleri

Valilik açıklamasına göre, 1'i helikopter olmak üzere toplam 79 ambulans ve 244 acil sağlık hizmetleri personeli yılbaşı süresince görev yapacak. Ayrıca tüm hastanelerde acil yardım hizmetleri kesintisiz sürdürülecek.

Denetimler ve hijyen-tüketim yerleri

İlimizde alkollü içki alınan cafe-bar-restoran ve alkollü içki satış yerleri ile pastacılık ürünleri üretim-satış yerlerine yönelik denetimler 133 kontrol görevlisi ile aralıksız devam edecek.

Karla mücadele ve yol güvenliği

Bölgemizdeki hava durumu dikkate alınarak, il sınırları dahilindeki toplam 825 kilometre yol ağında kar ve buzla mücadele çalışmaları planlandı. Bu çalışmalar için 5 ekip bünyesinde 14 kamyon (kar bıçaklı ve tuz sericili), 8 greyder, 3 yükleyici ve 115 personel görevlendirildi; 4 bin 500 ton tuz kullanılacaktır.

Düzensiz göç ve sınır kontrolleri

Otobüs terminalleri, tren garları, havalimanı ve yoğun bölgelerde düzensiz göçle mücadele tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. 22 Aralık 2025 itibarıyla 7 gün 24 saat esasına göre toplam 20 mobil göç noktası aracı ve 40 personel görev yapacak.

Yerel hizmetler ve vatandaş bilgilendirmesi

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri zabıta, şehir içi ulaşım, temizlik, su ve altyapı alanlarında gerekli tedbirleri aldı. Vatandaşların şüpheli durumları 112 acil çağrı merkezine bildirmesi, toplumsal güvenliğe önemli katkı sağlayacaktır.

Asayiş ve trafik planlaması

İlde asayiş, trafik düzeni ve tüm güvenlik sahalarına yönelik detaylı planlama yapıldı. İlave olarak kolluk birimlerince 926 asayiş, 309 trafik olmak üzere toplam 1.235 ekip ve 77 hava unsuru sahada aktif görev yapacak. Ayrıca 129 jandarma, 152 emniyet olmak üzere toplam 281 uygulama noktası oluşturuldu.

Kolluk personeli ve teknolojik altyapı

Valilik, 4 bin 459 jandarma ve 3 bin 748 emniyet olmak üzere toplam 8 bin 737 kolluk personeli görevlendirildiğini duyurdu. Görevlendirilen personelden 8 bin 23'ü asayiş, 714'ü trafik alanında görev yapacak. Güvenlikte 771 KGYS noktası, 3 bin 135 kamera, 86 plaka tanıma sistemi noktası ve 324 PTS kamerası aktif olarak kullanılacak.

Denetimler, ulaşım ve asayiş tedbirleri

Alışveriş merkezleri, pazarlar, ana caddeler, meydanlar, kamu kurumları, ibadethaneler, toplu etkinlik alanları ve konaklama tesislerinde sıkı denetimler yapılacak, yasa dışı faaliyetlere karşı etkin mücadele sürdürülecek. Trafik ekipleri, nüfus ve araç yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde kontrollerini artıracak; sürücülerin trafik kurallarına uyması vurgulandı. Hırsızlık, kapkaç ve dolandırıcılığa karşı önleyici tedbirler ile günübirlik kiralanan evler ve konaklama tesislerinde kapsamlı kontroller planlandı.

Valilik açıklamasında, alınan tüm tedbirlerin vatandaşların huzur ve güven içinde yeni bir yıla girmeleri için planlandığı belirtilerek, ilgili birimlerin yılbaşı sürecine ilişkin gerekli tüm tedbirleri geniş kapsamlı şekilde aldığı ifade edildi. Tedbirler 30 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında kesintisiz uygulanacaktır.

