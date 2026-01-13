Çanakkale'de 'Milyonluk Vurgun' İddiası: Kuyumcuda Bilirkişi İncelemesi

Çanakkale'de Turan Kuyumculuk sahibi ve oğluna yönelik 'milyonluk vurgun' iddiası sonrası mağdurlar şikayetçi oldu; dükkan bilirkişi incelemesine alındı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:38
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 21:33
Çanakkale merkezde faaliyet gösteren bir kuyumcuda, müşterilerinden aldığı altın ve paraları geri ödeyememesi üzerine yaşanan gelişmeler, polis ve adli mercileri harekete geçirdi.

Olayın Detayları

Olay, 31 Aralık 2025 tarihinde, Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren Turan Kuyumculuk'ta meydana geldi. Dükkan sahibi H.T. (56) ile oğlu M.T. (30), müşterilerinden kar vaadiyle veya olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın ve para aldı.

İddiaya göre, aynı gün kendisinden emanet altın veya parayı isteyen bir müşteri, ödeme yapılamayınca durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, baba ve oğlu 'nitelikli dolandırıcılık' şüphesiyle gözaltına aldı. Şahıslar savcılığa çıkarıldıktan sonra mahkemece serbest bırakıldı.

Mağdurların Şikayeti ve Bilirkişi İncelemesi

Baba ve oğula bir haftadır ulaşılamadığı iddiasıyla mağdurlar savcılığa giderek şikayette bulundu. Akşam saatlerinde polis ekipleri, dükkanı yeniden ziyaret ederek bilirkişi eşliğinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin detayları ve soruşturmanın seyri, adli makamların işlemleri doğrultusunda takip ediliyor.

Gelişmeler üzerine yetkililer ve mağdurların açıklamaları bekleniyor; soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte yeni bilgi ve delillerin ortaya çıkması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

