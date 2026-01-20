Çanakkale'de Milyonluk Vurgun: Kuyumcu Tutuklandı

Çanakkale Merkez'de Turan Kuyumculuk sahibi Hasan Turan, müşterilerinden aldığı altın-paraları geri ödeyemeyince 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:13
Çanakkale'de Milyonluk Vurgun: Kuyumcu Tutuklandı

Çanakkale'de milyonluk vurgun iddiası: Kuyumcu tutuklandı

Olay ve soruşturma süreci

Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren Turan Kuyumculuk'ta 31 Aralık 2025 günü yaşanan olay, işyeri sahibi Hasan Turan (56) ile oğlu M.T. (30)'un müşterilerinden aldıkları altın ve paraları geri ödeyememesiyle başladı.

İddiaya göre, Turan ve oğlu müşterilerinden kar ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın-paralar aldı. 31 Aralık günü kendisinden emanet alınan altın veya parayı talep eden bir müşteri, ödemeyi alamayınca durumu polise bildirdi ve olay karıştı.

Polis ekipleri, Hasan Turan ile oğlu M.T.'yi "nitelikli dolandırıcılık" şüphesiyle gözaltına aldı. İki şüpheli ilk mahkeme sürecinde serbest bırakıldı. Mağdurlar, taraflara ulaşamayıp haklarında şikayette bulunmak üzere 13 Ocak tarihinde savcılığa başvurdu.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan baba ve oğul işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguların ardından Hasan Turan tutuklanırken, oğlu M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor; yetkililerden konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

ÇANAKKALE’DE MÜŞTERİLERİNDEN ALDIĞI ALTIN-PARALARI GERİ ÖDEYEMEYEN KUYUMCU TUTUKLANDI. (ARŞİV...

ÇANAKKALE’DE MÜŞTERİLERİNDEN ALDIĞI ALTIN-PARALARI GERİ ÖDEYEMEYEN KUYUMCU TUTUKLANDI. (ARŞİV FOTO)

ÇANAKKALE’DE MÜŞTERİLERİNDEN ALDIĞI ALTIN-PARALARI GERİ ÖDEYEMEYEN KUYUMCU TUTUKLANDI. (ARŞİV...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de huzur uygulamaları: 1 şüpheli tutuklandı
2
İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü
3
Kütahya'da KGYS'ye Yansıyan Trafik Kazaları: Dikkatsizlik ve Sis
4
TRT Çekmeköy Film Platosunda Yangın: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
5
Adana'da Masaj Salonu Operasyonu: 14 Tutuklama
6
Düzce Jandarma'dan Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 17 Şahıs Hakkında İşlem

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları