Çanakkale'de Milyonluk Vurgun: Kuyumcu Tutuklandı

Çanakkale'de milyonluk vurgun iddiası: Kuyumcu tutuklandı

Olay ve soruşturma süreci

Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet gösteren Turan Kuyumculuk'ta 31 Aralık 2025 günü yaşanan olay, işyeri sahibi Hasan Turan (56) ile oğlu M.T. (30)'un müşterilerinden aldıkları altın ve paraları geri ödeyememesiyle başladı.

İddiaya göre, Turan ve oğlu müşterilerinden kar ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın-paralar aldı. 31 Aralık günü kendisinden emanet alınan altın veya parayı talep eden bir müşteri, ödemeyi alamayınca durumu polise bildirdi ve olay karıştı.

Polis ekipleri, Hasan Turan ile oğlu M.T.'yi "nitelikli dolandırıcılık" şüphesiyle gözaltına aldı. İki şüpheli ilk mahkeme sürecinde serbest bırakıldı. Mağdurlar, taraflara ulaşamayıp haklarında şikayette bulunmak üzere 13 Ocak tarihinde savcılığa başvurdu.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan baba ve oğul işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguların ardından Hasan Turan tutuklanırken, oğlu M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor; yetkililerden konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı.

ÇANAKKALE’DE MÜŞTERİLERİNDEN ALDIĞI ALTIN-PARALARI GERİ ÖDEYEMEYEN KUYUMCU TUTUKLANDI. (ARŞİV FOTO)