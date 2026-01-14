Çanakkale'de Operasyon: 33 Kaçak Göçmen Yakalandı, 5 Organizatör Tutuklandı
Operasyon 9-11 Ocak'ta Gerçekleştirildi
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-11 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonda 33 kaçak göçmen yakalandı.
Operasyonda toplam 4 araç, 18 şambrele, 2 hava pompası ile 44.950 TL ve 200 dolar para ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yakalanan 33 kaçak göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından GÖKSEM'e teslim edildi.
ÇANAKKALE’DE DÜZENLENEN OPERASYONDA 33 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI, 5 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI.