Çanakkale'de Operasyon: 33 Kaçak Göçmen Yakalandı, 5 Organizatör Tutuklandı

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:42
Operasyon 9-11 Ocak'ta Gerçekleştirildi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-11 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonda 33 kaçak göçmen yakalandı.

Operasyonda toplam 4 araç, 18 şambrele, 2 hava pompası ile 44.950 TL ve 200 dolar para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 5 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yakalanan 33 kaçak göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından GÖKSEM'e teslim edildi.

