Çanakkale'de Tefecilik ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de KOM ve Narkotik ekipleri, tefecilik ve uyuşturucu ticareti şüphesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı; dijital materyal, 2 ajanda ve 39 sentetik ecza ele geçirildi; M.Ç. ve Ü.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:14
Çanakkale'de Tefecilik ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de tefecilik ve uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışma sonucu, yüksek faizle borç vererek haksız kazanç elde ettikleri (tefecilik) ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller, 2 adet ajanda ve 39 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve Ü.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon, bölgedeki suç örgütleri ve uyuşturucu ticaretine yönelik etkin mücadele kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

ÇANAKKALE’DE TEFECİLİK VE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE’DE TEFECİLİK VE UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Yoğun Kar: Savcun Köyünde Rahatsızlanan Kadına Ekipler Ulaştı
2
Samsun Canik’te Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
3
Ordu Ulubey’de 81 yaşındaki Akif Öztürk öldürüldü; şüpheli O.Y. yakalandı
4
Adana'da parfüm hırsızları 'Hoşumuza gitti' diyerek adli kontrolle serbest
5
Tokat’ta Otobüs-Tır Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı
6
Gaziantep'te 17 Yaşındaki Mustafa Demir Bıçaklı Kavgada Öldü, 3 Zanlı Tutuklandı
7
Adana'da Yaya Geçidinde Feci Kaza: 84 Yaşındaki Adam Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları