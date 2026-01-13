Çanakkale'de tefecilik ve uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Operasyon ve gözaltılar

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yürütülen çalışma sonucu, yüksek faizle borç vererek haksız kazanç elde ettikleri (tefecilik) ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Aramalarda şüphelilere ait dijital materyaller, 2 adet ajanda ve 39 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve Ü.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyon, bölgedeki suç örgütleri ve uyuşturucu ticaretine yönelik etkin mücadele kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

