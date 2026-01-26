Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun kapsamı

19-25 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çok sayıda yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde ele geçirilen materyaller ve tutulan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda 342,03 gram metamfetamin, 168,76 gram skunk, 148,55 gram kokain, 5,08 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,17 gram esrar, 69 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilere ilişkin işlemler

Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, 7 şüpheli hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilenlerden 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden ifade için aranan 1 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

