Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Çanakkale'de 19-25 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 14:44
Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun kapsamı

19-25 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çok sayıda yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde ele geçirilen materyaller ve tutulan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonlarda 342,03 gram metamfetamin, 168,76 gram skunk, 148,55 gram kokain, 5,08 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,17 gram esrar, 69 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilere ilişkin işlemler

Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, 7 şüpheli hakkında ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilenlerden 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden ifade için aranan 1 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 5 ŞÜPHELİ...

ÇANAKKALE’DE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

ÇANAKKALE’DE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 5 ŞÜPHELİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
2
Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
3
Aydın'da Üvey Oğul Tutuklandı: Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti
4
Şişli'de Cesedi Bulunan Durdona Khokimova'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Karaman'da 14 Yaşındaki Elektrikli Bisiklet Kazası — Anne 'Benim çocuğum nerede' diye ağladı
6
Kocaeli Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları