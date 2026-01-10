Çanakkale Lapseki'de Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey beldesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet D. (73) yaşamını yitirdi; jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:53
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:53
Umurbey beldesinde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 17 FZ 662 plakalı traktörün devrilmesi sonucu sürücü Mehmet D. (73) yaşamını yitirdi.

Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve sahada inceleme yapıyor.

