Çanakkale Lapseki'de Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Umurbey beldesinde meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 17 FZ 662 plakalı traktörün devrilmesi sonucu sürücü Mehmet D. (73) yaşamını yitirdi.

Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı ve sahada inceleme yapıyor.

