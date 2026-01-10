Çankaya'da Yılmazlar Apartmanında Taşıyıcı Kolonlarda Kısmi Çökme — Tahliye Edildi

Çankaya'da Yılmazlar Apartmanında Taşıyıcı Kolonlarda Kısmi Çökme

Olay ve müdahale

Ankara'nın Çankaya ilçesi 1118. Sokak üzerinde bulunan Yılmazlar apartmanının iç kısmındaki taşıyıcı kolonlarda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kısmi çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bina içerisindeki kişilerin olumsuz bir durum yaşanmaması amacıyla tahliye edildiği ve apartmana girişlere izin verilmediği bildirildi.

Binanın akıbeti ve güvenliğinin durumuna ilişkin değerlendirme, ekiplerin yapacağı teknik incelemelerin ardından netleşecek.

Komşu anlatıyor

Neriman Yalçın olayı anlattı: Gece saatlerinde ekip otolarının ışıklarını gördüm. O sırada herkesin dışarıda beklediğini gördük. Ne olduğunu sorduk. Apartmanda çökme meydana geldiği için içerdekilerin tahliye edildiğini söylediler. İnsanlar telaş halindeydi, bir yerlere gitmeye çalışıyordu. Daha önce bu binada böyle bir şey olmamıştı. 20 yılı aşkındır buradaydı apartman. Herkes bir yerlere gitti. Apartmanda kimse kalmadı. Kimsenin girmesine de izin verilmiyor. Bizler de şok olduk. Böyle bir şeyin nasıl olduğunu hala anlamış değiliz. Binada incelemede bulunacaklarını duydum.

