Kurtalan'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
Olay ve müdahale
Siirt’in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu Çalıdüzü köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Soruşturma
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
