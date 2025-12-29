DOLAR
Kurtalan'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, Kurtalan-Batman karayolu Çalıdüzü mevkiinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı; jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:03
Olay ve müdahale

Siirt’in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu Çalıdüzü köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

