Çankırı Ilgaz'ta sanal kumar mağduru öğretmen yaşamına son verdi

Çankırı Ilgaz'ta 37 yaşındaki öğretmen Şafak Çelik, sanal kumar yüzünden ailesinin mal varlığını kaybettiğini anlattığı video sonrası yaşamına son verdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 17:20
Çankırı Ilgaz'ta sanal kumar mağduru öğretmen yaşamına son verdi

Çankırı Ilgaz'ta sanal kumar mağduru öğretmen yaşamına son verdi

Olayın Detayları

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yaşanan olayda, 37 yaşındaki Şafak Çelik, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle ailesinin mal varlığını kaybettiğini anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son verdi. Olay, 5 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde gerçekleşti ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Edinilen bilgilere göre, sanal kumar bağımlılığı sebebiyle mal varlığını kaybeden ve maddi sorunlar yaşayan 37 yaşındaki Şafak Çelik, binanın 5’inci katından atlayarak hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalelerine rağmen Çelik kurtarılamadı. Cenazesi dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Süleyman Hacılar köyünde toprağa verildi.

Çelik'in Son Videosunda Anlattıkları

Şafak Çelik'in yaşamına son vermeden önce çektiği video kısa sürede yayıldı. Videoda Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Beden eğitimi öğretmeniyim. Bir süredir çalışmıyorum, psikolojik sorunlarımdan dolayı. Kumar yüzünden ailemin her şeyini çaldım, belki 4, belki, 5 tane evini, bir sürü nakit para yedim. Ailem en son benim için şehir değiştirdi. Memleketimize geldik. Uyuşturucudan kurtuldum ama kumardan kurtulamadım. Burada geçen sene aldığımız evi sattık. Onun parası şu an annemin hesabında diye biliniyor ama ben o hesaptaki paranın hepsini 10 gün içinde yedim. Nasıl yedim, nasıl bitti o para, hiçbir şey bilmiyorum. Sanki ben değildim, başka birisiydi. Umudun olmazsa, bazı şeyler geri gelmezse hayatıma son vermeyi düşünüyorum"

Videoda ayrıca geri dönüşü olmayan bir hata yaptığını ve ailesinin yüzüne bakamayacağını söyleyen Şafak Çelik, ailesinden hakkını helal etmesini istedi.

İlçe Halkının Tepkisi

Ilgaz ilçesinde yaşayan Mevlüt Toprakcı olayın tüm ilçe halkını üzdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kimsenin net bir bildiği konu yok. Sanal kumar yüzünden bu olayların olduğu bahsediliyor. Kendisi hayatına son vermeden önce bir video çekmiş. Bu durum da vatandaşı derinden üzdü. Sanal kumar çok kötü bir şey. Allah kimseyi inşallah düşürmez. Günümüzde sanal kumara erişim artık çok kolay. Telefondan bile kolaylıkla erişilebiliyor. Tabii ki sonucunda çok kötü olaylar oluyor. Kimse kanmasın, herkes iradesine sahip çıksın. Şahsın çektiği videoda sosyal medyada baya bir gündem oldu. Ilgaz ilçemizde de bizi derinden üzdü"

Olay, internet üzerinden erişilebilen sanal kumarın yol açabileceği sosyal ve ekonomik zararları bir kez daha gündeme getirdi.

ŞAFAK ÇELİK, BİNANIN 5'İNCİ KATINDAN ATLAYARAK HAYATINA SON VERDİ

ŞAFAK ÇELİK, BİNANIN 5'İNCİ KATINDAN ATLAYARAK HAYATINA SON VERDİ

ŞAFAK ÇELİK, BİNANIN 5'İNCİ KATINDAN ATLAYARAK HAYATINA SON VERDİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Son 1 Haftada 753 Kişi Yakalandı
2
İnegöl'de yaya geçidinde kaza: 2 kadın yaralandı
3
Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı - 2 Yaralı
4
İzmir'de Bostanlı ve Karşıyaka Vapur Seferleri İptal Edildi
5
Kırşehir’de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı, 1 Tutuklama
6
Samsun’da 200 bin TL’lik nitelikli yağma iddiası: 4 şüpheli adliyede
7
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları