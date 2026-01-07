Çankırı Ilgaz'ta sanal kumar mağduru öğretmen yaşamına son verdi

Olayın Detayları

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde yaşanan olayda, 37 yaşındaki Şafak Çelik, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle ailesinin mal varlığını kaybettiğini anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son verdi. Olay, 5 Ocak Pazartesi günü öğle saatlerinde gerçekleşti ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Edinilen bilgilere göre, sanal kumar bağımlılığı sebebiyle mal varlığını kaybeden ve maddi sorunlar yaşayan 37 yaşındaki Şafak Çelik, binanın 5’inci katından atlayarak hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalelerine rağmen Çelik kurtarılamadı. Cenazesi dün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Süleyman Hacılar köyünde toprağa verildi.

Çelik'in Son Videosunda Anlattıkları

Şafak Çelik'in yaşamına son vermeden önce çektiği video kısa sürede yayıldı. Videoda Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Beden eğitimi öğretmeniyim. Bir süredir çalışmıyorum, psikolojik sorunlarımdan dolayı. Kumar yüzünden ailemin her şeyini çaldım, belki 4, belki, 5 tane evini, bir sürü nakit para yedim. Ailem en son benim için şehir değiştirdi. Memleketimize geldik. Uyuşturucudan kurtuldum ama kumardan kurtulamadım. Burada geçen sene aldığımız evi sattık. Onun parası şu an annemin hesabında diye biliniyor ama ben o hesaptaki paranın hepsini 10 gün içinde yedim. Nasıl yedim, nasıl bitti o para, hiçbir şey bilmiyorum. Sanki ben değildim, başka birisiydi. Umudun olmazsa, bazı şeyler geri gelmezse hayatıma son vermeyi düşünüyorum"

Videoda ayrıca geri dönüşü olmayan bir hata yaptığını ve ailesinin yüzüne bakamayacağını söyleyen Şafak Çelik, ailesinden hakkını helal etmesini istedi.

İlçe Halkının Tepkisi

Ilgaz ilçesinde yaşayan Mevlüt Toprakcı olayın tüm ilçe halkını üzdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kimsenin net bir bildiği konu yok. Sanal kumar yüzünden bu olayların olduğu bahsediliyor. Kendisi hayatına son vermeden önce bir video çekmiş. Bu durum da vatandaşı derinden üzdü. Sanal kumar çok kötü bir şey. Allah kimseyi inşallah düşürmez. Günümüzde sanal kumara erişim artık çok kolay. Telefondan bile kolaylıkla erişilebiliyor. Tabii ki sonucunda çok kötü olaylar oluyor. Kimse kanmasın, herkes iradesine sahip çıksın. Şahsın çektiği videoda sosyal medyada baya bir gündem oldu. Ilgaz ilçemizde de bizi derinden üzdü"

Olay, internet üzerinden erişilebilen sanal kumarın yol açabileceği sosyal ve ekonomik zararları bir kez daha gündeme getirdi.

ŞAFAK ÇELİK, BİNANIN 5'İNCİ KATINDAN ATLAYARAK HAYATINA SON VERDİ