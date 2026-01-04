Caracas'ta ABD Saldırısı Sonrası Marketlere Akın: Uzun Kuyruklar ve Güvenlik Önlemleri

Caracas'ta ABD saldırısı sonrası marketlere akın

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, başkent Caracas'ta paniğe yol açtı. Saldırının ardından temel ihtiyaçlarını temin edememe korkusu yaşayan Venezulalılar, açık buldukları market ve mağazalara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Panik, stoklama ve güvenlik önlemleri

Cadde ve sokaklarda görülen uzun kuyruklar bazı dükkanların güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu. Yağmalamaların önüne geçmek için bazı işletmeler müşterileri az sayıda gruplar halinde içeri alırken, bazı mağazalar kapılarını erken kapattı.

Bazı bölgelerde insanlar gece geç saatlere kadar kuyrukta beklerken görüldü. Yerel yetkililer, bölge halkını paniğe kapılmamaları ve gereksiz stok yapmamaları konusunda uyardı.

