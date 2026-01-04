DOLAR
Caracas'ta ABD Saldırısı Sonrası Marketlere Akın: Uzun Kuyruklar ve Güvenlik Önlemleri

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı sonrası Caracas'ta halk açık marketlere akın etti, uzun kuyruklar oluştu; yetkililer paniğe karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:13
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:13
Caracas'ta ABD saldırısı sonrası marketlere akın

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı, başkent Caracas'ta paniğe yol açtı. Saldırının ardından temel ihtiyaçlarını temin edememe korkusu yaşayan Venezulalılar, açık buldukları market ve mağazalara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

Panik, stoklama ve güvenlik önlemleri

Cadde ve sokaklarda görülen uzun kuyruklar bazı dükkanların güvenlik önlemlerini artırmasına neden oldu. Yağmalamaların önüne geçmek için bazı işletmeler müşterileri az sayıda gruplar halinde içeri alırken, bazı mağazalar kapılarını erken kapattı.

Bazı bölgelerde insanlar gece geç saatlere kadar kuyrukta beklerken görüldü. Yerel yetkililer, bölge halkını paniğe kapılmamaları ve gereksiz stok yapmamaları konusunda uyardı.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından başkent Caracas'ta halk açık buldukları marketlere akın ederek, stok yapmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

