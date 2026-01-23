Çatak'ta Çığ: Adnan Menderes Mahallesi'nde Sürücü Son Anda Kurtuldu

Van'ın Çatak ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde yola düşen çığın altında kalan araç, sürücünün son anda kurtulmasıyla güvenle çıkarıldı; yol kısa sürede açıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:42
Çatak'ta Çığ: Adnan Menderes Mahallesi'nde Sürücü Son Anda Kurtuldu

Çatak'ta çığ: Adnan Menderes Mahallesi'nde sürücü son anda kurtuldu

Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı sırasında, Adnan Menderes Mahallesi'nde yola çığ düştü. Olay esnasında yolda bulunan bir araç, kıl payı çığın altında kalmaktan kurtuldu.

Olayın seyri

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda araç sahibi durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Çığ tehlikesi altında kalan araç ve çevresi hızlıca tespit edildi.

Müdahale ve uyarılar

İhbar üzerine harekete geçen Çatak Belediyesine ait iş makineleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yola düşen çığı temizledi. Yapılan çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı ve tehlike altındaki araç güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yetkililer, bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Çığ riskinin sürdüğü belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

