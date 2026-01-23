Çatak'ta çığ: Adnan Menderes Mahallesi'nde sürücü son anda kurtuldu

Van’ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı sırasında, Adnan Menderes Mahallesi'nde yola çığ düştü. Olay esnasında yolda bulunan bir araç, kıl payı çığın altında kalmaktan kurtuldu.

Olayın seyri

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda araç sahibi durumu yetkililere bildirerek yardım istedi. Çığ tehlikesi altında kalan araç ve çevresi hızlıca tespit edildi.

Müdahale ve uyarılar

İhbar üzerine harekete geçen Çatak Belediyesine ait iş makineleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yola düşen çığı temizledi. Yapılan çalışmaların ardından yol ulaşıma açıldı ve tehlike altındaki araç güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yetkililer, bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Çığ riskinin sürdüğü belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

VAN’IN ÇATAK İLÇESİNDE MAHALLE YOLUNA ÇIĞ DÜŞERKEN, O ESNADA YOLDA BULUNAN BİR SÜRÜCÜ İSE SON ANDA KURTULDU.