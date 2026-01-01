Çatak'ta Çığ Faciası: Kayıp Kadın Gülnaz Bitik Kurtarıldı
Van — Bahçelievler Mahallesi
Van'ın Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Gülnaz Bitik (61), sabah saatlerinde düşen çığın altında kaldı.
Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı olarak kurtarılan Bitik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede müşahede altına alınan yaralı kadının tedavisine devam edildiği, müdahalenin sürdüğü bildirildi.
