Çatak'ta Çığ Faciası: Kayıp Kadın Gülnaz Bitik Kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde çığın altında kalan 61 yaşındaki Gülnaz Bitik kurtarılarak Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 12:58
Van — Bahçelievler Mahallesi

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Gülnaz Bitik (61), sabah saatlerinde düşen çığın altında kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yaralı olarak kurtarılan Bitik, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede müşahede altına alınan yaralı kadının tedavisine devam edildiği, müdahalenin sürdüğü bildirildi.

