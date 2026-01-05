Çatak'ta Çığ Sonrası AFAD ve Ekiplerin Saha İncelemesi

Çatak'ta çığ sonrası saha incelemesi: AFAD ve ekipler sahada

Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen çığ afetinin ardından AFAD ve ilgili kurumlar, etkilenen bölgelerde kapsamlı saha incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan tespitler doğrultusunda alınacak tedbirler ve risk yönetimi öncelikli gündem maddesi oldu.

Saha çalışmaları ve ekiplerin incelemeleri

Saha çalışmalarına AFAD Van İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Emrah Çetin ile Doğada Arama Kurtarma (DAK) ekipleri katıldı. İncelemeler, Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç ile birlikte Bahçelievler Mahallesi'nde çığın meydana geldiği alanlarda yoğunlaştırıldı.

Gerçekleştirilen değerlendirmelerde, ulaşım, yerleşim alanları ve altyapı üzerinde oluşabilecek muhtemel riskler ele alındı; gerekli önleyici ve iyileştirici çalışmaların planlandığı bildirildi.

Koordinasyon ve alınacak önlemler

İl Müdürü Mehmet Ulutaş, yürütülen saha çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini vurguladı. Sahada görev yapan ekiplerin koordinasyonu gözden geçirilerek, ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirlerin hızlı şekilde devreye alınacağı belirtildi.

Çatak Kaymakamı Kadir Kılıç ise ilgili kurumların işbirliği içinde çalıştığını ifade ederek, vatandaşların güvenliği için tüm imkânların seferber edildiğini söyledi. AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunda yürütülen çalışmaların, afet risklerini azaltmak ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla aralıksız devam edeceği belirtildi.

