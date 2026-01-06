Çaycuma'da hemzemin geçitte tren otomobile çarptı: 1 ölü

Çaycuma'da bariyer kapalıyken geçmeye çalışan otomobile yük treni çarptı; sürücü Yaşar Esen (69) hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 19:17
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 19:17
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Gemiciler köyü mevkiindeki hemzemin geçitte yük treninin bariyer kapalıyken geçmeye çalışan otomobile çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Yaşar Esen (69) idaresindeki 67 ZL 725 plakalı otomobil, bariyer kapalı olmasına rağmen hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalıştı. Zonguldak yönünden Karabük istikametine giden yük treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Yaşar Esen olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yaşar Esen’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Müdahale, Ulaşım ve Soruşturma

Cenaze, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle tren seferleri geçici olarak durduruldu. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

