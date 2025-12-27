Çekmeköy'de mobilya atölyesi yangını: 3 katlı bina kullanılamaz hale geldi

Olayın Detayları

Çekmeköy Merkez Mahallesi Oğuzeli Caddesi'nde, zemin katında mobilya deposu ve atölyesinin bulunduğu 3 katlı binada yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, mobilya malzemeleri ve ahşap ürünlerin etkisiyle kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

Müdahale ve Tahliye

Çevredeki vatandaşların yoğun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Olay sırasında binada bulunanların tahliye edildiği ve can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Hasar ve Soruşturma

Yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binada ağır hasar oluştu ve yapının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

