Çekmeköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 684 Hap ve 80 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı.

Operasyon kapsamında, 28 Aralık 2025 tarihinde Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi adresinde narkotik madde ticareti tespit edilerek adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında O.M. (31) ve A.D. (30) adlı kadın şahıslar bulunurken, adreste yapılan aramalarda 684 adet uyuşturucu hap, 80 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli süreç

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan A.İ., yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan O.M., 29 Aralık tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı