DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Çekmeköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 684 Hap ve 80 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda 684 uyuşturucu hap, 80 gram metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi; O.M. (31) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:07
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:07
Çekmeköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 684 Hap ve 80 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Operasyon ve ele geçirilenler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Çekmeköy'de düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı.

Operasyon kapsamında, 28 Aralık 2025 tarihinde Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi adresinde narkotik madde ticareti tespit edilerek adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında O.M. (31) ve A.D. (30) adlı kadın şahıslar bulunurken, adreste yapılan aramalarda 684 adet uyuşturucu hap, 80 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli süreç

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan A.İ., yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer yandan O.M., 29 Aralık tarihinde "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 555 öğrenciye güvenlik ve trafik eğitimi
2
Edirne Naipyusuf’ta Ev Yangını: Bahçe Hortumuyla İlk Müdahale, 1 Yaralı
3
Burdur'da Ahır Yangını: Gölhisar Yusufça'da Ciddi Hasar
4
Adana'da Markete 2 Milyon Lira Haraç İsteği Sonrası Silahlı Saldırı İddiası
5
Elif Kumal’ın Aracı Yukarıyapıcı Göleti’nde: 8 Metre Derinlikte Cansız Beden Bulundu
6
Bolu OSB'de mobilya fabrikasında yangın: İşçiler müdahale etti
7
Isparta Şarkikaraağaç'ta Trafik Kazası: İki Sürücü Hafif Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları