Çelikhan'da CNG Tankeri Şarampole Devrildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde CNG tankeri, yoğun kar nedeniyle kayarak şarampole devrildi; ölen veya yaralanan yok, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:51
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:51
Yoğun kar yağışı kazaya neden oldu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) taşımacılığı yapan tanker, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza sonrası bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Tankerin ilçeye doğalgaz getirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

