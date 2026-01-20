Çerkezköy'de İşçi Servisleri Kafa Kafaya Çarpıştı: 19 Yaralı

Çerkezköy'de işçi servisleri kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Kaza, Hükümet Caddesi üzerinde, Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan R.S. idaresindeki 59 S 2048 plakalı işçi servisi ile Halk Eğitim Merkezi istikametine giden Ü.Ş. yönetimindeki 59 S 8618 plakalı işçi servisinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.

Olay yerindeki müdahale

Çarpışmanın ardından olay yerinde can pazarı yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İlk müdahalenin ardından her iki serviste bulunan toplam 19 yaralı, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

